Сочинение мой телефон
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Сочинение мой телефон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть отличный телефон.Понем я играю,звоню,смотрю видео.Я думаю что телефоны сделаны для физики,для химии химии они могут проводитина них опыты.Мне нраваться телефоны.
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