Помогите пожалуйста Изообразите на круговой диограмме массы. ..25 40 15 изображать не надо просто решите

Математика
Помогите пожалуйста Изообразите на круговой диограмме массы. ..25 40 15 изображать не надо просто решите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3а целое берём общую массу 25+40+15 1 сектор (2580)*100 % 2сектор (4080)*100 % 3 сектор (1580))100 %
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