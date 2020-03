Диалог на тему ,, в магазине'' на английском

Гость: Гость:

C: I’m looking for a jumper like this, but in orange.Have you got one?S: I’ll just have a look. What size are you?C: Medium.S: Here you are.C: That’s nice. Can I try it on?S: Of course. The changing rooms are over there.B: I like it.S: It fits you very well.B: How much is it?S: $20B: OK. I’ll have it.S: How would you like to pay?C: Cash. К: Я ищу что-то вроде этого джемпера, нооранжевого цвета. У вас есть такой?П: Сейчас взгляну. У вас какой размер?К: Средний.П: Вот.К: Замечательно. Могу померить?П: Конечно. Примерочные вон там.К: Мне нравится.П: Он сидит на вас очень хорошо.К: Сколько стоит?П: 20$.К: Хорошо. Я беру.П: Как будете платить?К: Наличными.