ДИАЛОГ СЕЗІМТАЛДЫҚ ДЕГЕН НЕ ?
Қазақ тiлi
ДИАЛОГ СЕЗІМТАЛДЫҚ ДЕГЕН НЕ ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диалог – екі адам арасындағы сөйлеу әрекеті (егер сөйлеушілер екеуден көп болса онда полилог деп аталады). Монологтанайырмашылығы диалогта сөйлеумен қатар тыңдау механизмдері қатар жүреді.
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