Диаметр колеса велосипеда 60 см. Какое расстояние проедет велосипедист , если коле??о совершит 5 обротов

Математика
Диаметр колеса велосипеда 60 см. Какое расстояние проедет велосипедист , если коле??о совершит 5 обротов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300 оборотов 60×5 наверное верно
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