В одной коробке было 3 ряда цветных карандашей по 6 в ряду,а в другой коробке - 15 кар??ндашей.сколько всего карандашей было в двух коробказ?

Математика

В одной коробке было 3 ряда цветных карандашей по 6 в ряду,а в другой коробке - 15 кар??ндашей.сколько всего карандашей было в двух коробказ?

Автор: Гость