В одной коробке было 3 ряда цветных карандашей по 6 в ряду,а в другой коробке - 15 кар??ндашей.сколько всего карандашей было в двух коробказ?

Математика
В одной коробке было 3 ряда цветных карандашей по 6 в ряду,а в другой коробке - 15 кар??ндашей.сколько всего карандашей было в двух коробказ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6×3=18(к) 18+15=33(к)
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