Объясните почему пишется неезженый ? Почему слитно и почему е

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Объясните почему пишется неезженый ? Почему слитно и почему е
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не/езж/ен/ый-отглагольное прилагательное (от бесприставочного глагола несовершенного вида  -ездить-) с суффиксом -ен-, без зависимых слов, -не- является приставкой
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