Объясните почему пишется неезженый ? Почему слитно и почему е
Русский язык
Объясните почему пишется неезженый ? Почему слитно и почему е
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не/езж/ен/ый-отглагольное прилагательное (от бесприставочного глагола несовершенного вида -ездить-) с суффиксом -ен-, без зависимых слов, -не- является приставкой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Қазақ тiлi
Алгебра
Позавчера температура в Пекине была 12 градусов. Сейчас она изменилась на 0 градусов. По прогнозу на завтра, температура в Пекине изменится на -2 г...
Математика