Почему были свернуты реформы Александра 1
История
Почему были свернуты реформы Александра 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александру первому казалось, что стоит только расшевилить народ и начнутся волнения. Большую роль сыграло нашествие французов. В 1912 Император ставит крест на преобразовании, исключая реформатора Сперанского из приближенных ему кругов.
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