Почему были свернуты реформы Александра 1

История
Почему были свернуты реформы Александра 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александру первому казалось, что стоит только расшевилить народ и начнутся волнения. Большую роль сыграло нашествие французов. В 1912 Император ставит крест на преобразовании, исключая реформатора Сперанского из приближенных ему кругов.
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