Для 8 лошадей выделили 6 дневный запас овса насколько дней хватит этого овса 12 лошадям?
Математика
Для 8 лошадей выделили 6 дневный запас овса насколько дней хватит этого овса 12 лошадям?
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