Для 840 гвоздей понадобилось 10 коробок. сколько коробок нужно для 640 гвоздей

Математика
Для 840 гвоздей понадобилось 10 коробок. сколько коробок нужно для 640 гвоздей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
640*10/840=7,6  коробок. Семь полных и одна неполная. Т.Е.8
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