Для ателье было куплено 6 коробок шелковых ниток, по 12 катушек в каждой коробке. Из??асходовали 48 катушек. Сколько коробок с нитками осталось?

Математика
Для ателье было куплено 6 коробок шелковых ниток, по 12 катушек в каждой коробке. Из??асходовали 48 катушек. Сколько коробок с нитками осталось?
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