Для ателье было куплено 6 коробок шелковых ниток, по 12 катушек в каждой коробке. Из??асходовали 48 катушек. Сколько коробок с нитками осталось?

Математика

Для ателье было куплено 6 коробок шелковых ниток, по 12 катушек в каждой коробке. Из??асходовали 48 катушек. Сколько коробок с нитками осталось?

Автор: Гость