Задача в магазине было 918 женских и мужских спортивных костюмов сколько привезли ??ужских костюмов из женских костюмов было 550

Математика
Задача в магазине было 918 женских и мужских спортивных костюмов сколько привезли ??ужских костюмов из женских костюмов было 550
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
918-550=368 привезли мужских костюмов ответ: 368.
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