Задача в магазине было 918 женских и мужских спортивных костюмов сколько привезли ??ужских костюмов из женских костюмов было 550

Математика

Задача в магазине было 918 женских и мужских спортивных костюмов сколько привезли ??ужских костюмов из женских костюмов было 550

Автор: Гость