Найди радиус окружности длина которой равна 12тт см

Математика
Найди радиус окружности длина которой равна 12тт см
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Ответ(ы):
Гость:
Длина окружности равна 2*пи*r=12*пи, тогда r=6
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