Назовите сомое глубокое озеро на планете? а) танганьика в) байкал с) ладожское д) ньяса выбирите правильное? выделите из данного списка лишнее слово: а) климанджаро в) камерун с) конго д) каракумы. выбирете правильно...
География
Назовите сомое глубокое озеро на планете? а) танганьика в) байкал с) ладожское д) ньяса выбирите правильное? выделите из данного списка лишнее слово: а) климанджаро в) камерун с) конго д) каракумы. выбирете правильное?))
Ответ(ы):
Гость:
Самое глубокое озеро: Байкал. Уходит на глубину 1627 метров. Лишнее слово: Конго, так как это река, а остальные вулканы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Помогите пожалуйста сочинить стихотворение про маму что бы не заподозрили ;)) плизз дам много баллов;))))
Математика
Математика
Английский язык
Перевод с английского на русский язык Yesterday my grandma cieaned the house,washed the dishes, fnd cooked tasty cookies. учебник 3 класса 1 часть
Математика
На решение двух задач Васе потребовалось 24 мин а на решение трёх примеров на деление-18 мин Во сколько раз больше занимало у Васи решение задачи,ч...
Математика
Українська мова
Математика
После того как поезд прошёл 70% расстаяние между городами,ему осталось пройти ещё 255км определить расстояние которое прошёл поезд срочно!