Назовите сомое глубокое озеро на планете? а) танганьика в) байкал с) ладожское д) ньяса выбирите правильное? выделите из данного списка лишнее слово: а) климанджаро в) камерун с) конго д) каракумы. выбирете правильно...

География
Назовите сомое глубокое озеро на планете? а) танганьика в) байкал с) ладожское д) ньяса выбирите правильное? выделите из данного списка лишнее слово: а) климанджаро в) камерун с) конго д) каракумы. выбирете правильное?))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Самое глубокое озеро: Байкал. Уходит на глубину 1627 метров. Лишнее слово: Конго, так как это река, а остальные вулканы
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