Назовите сомое глубокое озеро на планете? а) танганьика в) байкал с) ладожское д) ньяса выбирите правильное? выделите из данного списка лишнее слово: а) климанджаро в) камерун с) конго д) каракумы. выбирете правильно...

География

Назовите сомое глубокое озеро на планете? а) танганьика в) байкал с) ладожское д) ньяса выбирите правильное? выделите из данного списка лишнее слово: а) климанджаро в) камерун с) конго д) каракумы. выбирете правильное?))

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