Ширина пола классной комнаты имеющей прямоугольной формы равна 5 метрам а его пло??адь 30м2 найди его длину

Математика

Ширина пола классной комнаты имеющей прямоугольной формы равна 5 метрам а его пло??адь 30м2 найди его длину

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