Ширина пола классной комнаты имеющей прямоугольной формы равна 5 метрам а его пло??адь 30м2 найди его длину
Математика
Ширина пола классной комнаты имеющей прямоугольной формы равна 5 метрам а его пло??адь 30м2 найди его длину
Ответ(ы):
Гость:
30:5=6 ответ:6 метров длинна
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