Кто такие болоховские князи

История
Кто такие болоховские князи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По поводу происхождения болоховских князей существует несколько версий. Замечу лишь, что Гумилев считал, что они, действительно, являются потомками славянских племенных вождей. Но судить об этом сложно - насколько я знаю, история даже не сохранила ни одного из имен этих князей. Да и влияние их на дела русских княжеств было не столь значительно. Не все понятно и с национальным составом Болоховской земли.
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