Кто из греческих богов покровительствовал виноделию ,кузнечному делу,охоте, исск??ству, какие боги олицетворяли молнию , морскую стихию , огонь.

История
Кто из греческих богов покровительствовал виноделию ,кузнечному делу,охоте, исск??ству, какие боги олицетворяли молнию , морскую стихию , огонь.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бог-кузнец и бог огня - Гефест Бог молнии - Зевс Бог моря - Посейдон Богиня охоты - артемида Бог виноделия - Дионис
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В канистре было 20 л бензина. когда отлили несколько литров, то в ней осталось в 4 ра??а больше бензина,чем отлили. Ск-ко литров осталось в канистр...
Ответить
Математика
1.Вычислить значение варажения:
Ответить
Математика
Найди радиус окружности длина которой равна 12тт см
Ответить
Другие предметы
Помогите!!! НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
Ширина пола классной комнаты имеющей прямоугольной формы равна 5 метрам а его пло??адь 30м2 найди его длину
Ответить
История
Кто такие болоховские князи
Ответить
География
Назовите сомое глубокое озеро на планете? а) танганьика в) байкал с) ладожское д) ньяса выбирите правильное? выделите из данного списка...
Ответить
Беларуская мова
Помогите пожалуйста сочинить стихотворение про маму что бы не заподозрили ;)) плизз дам много баллов;))))
Ответить
Математика
Какое произведение является наибольшим? А)6/7*5/24 Б)4/9*7/11 В)5/21*9/12 Г)7/8*24/33
Ответить
Математика
7 м проволки разрезали на 8 равных кускков. Сколько метров проволки в одном куске ? РЕШИТЕ ПЛИЗ !!!
Ответить