Для автопробега по бездорожью автомобили оснастили одной сотней запасных шин, по 5 шин для каждого автомобиля. Сколько всего запасных шин понадобиться, если каждый автомобиль оснастят девятью шинами?

Математика
Для автопробега по бездорожью автомобили оснастили одной сотней запасных шин, по 5 шин для каждого автомобиля. Сколько всего запасных шин понадобиться, если каждый автомобиль оснастят девятью шинами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100:5=20-машин 20*9=180 запасных шин
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