Для автопробега по бездорожью автомобили оснастили одной сотней запасных шин, по 5 шин для каждого автомобиля. Сколько всего запасных шин понадобиться, если каждый автомобиль оснастят девятью шинами?

Математика

Для автопробега по бездорожью автомобили оснастили одной сотней запасных шин, по 5 шин для каждого автомобиля. Сколько всего запасных шин понадобиться, если каждый автомобиль оснастят девятью шинами?

Автор: Гость