Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения: С2H6 → C2H4 → C2H2 → уксусный альдегид → CH3COOH

Химия

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения: С2H6 → C2H4 → C2H2 → уксусный альдегид → CH3COOH

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