Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов, заплатив с р.Запиши выражение, которое ??оказывают: 1) сколько рублей надо заплатить за 9 таких шкафов; 2) ) сколько таких шкафов можно купить на к р.

Математика

Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов, заплатив с р.Запиши выражение, которое ??оказывают: 1) сколько рублей надо заплатить за 9 таких шкафов; 2) ) сколько таких шкафов можно купить на к р.

Автор: Гость