Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов, заплатив с р.Запиши выражение, которое ??оказывают: 1) сколько рублей надо заплатить за 9 таких шкафов; 2) ) сколько таких шкафов можно купить на к р.
Математика
Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов, заплатив с р.Запиши выражение, которое ??оказывают: 1) сколько рублей надо заплатить за 9 таких шкафов; 2) ) сколько таких шкафов можно купить на к р.
Ответ(ы):
Гость:
1). ( С:7)*9 -заплатили за 9 шкафов ; 2). К:(С:7) -столько шкафов можно купить на К рублей.
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