Помогите решить плиз y+2 y-7 ---- = ---- 3 4
Математика
Помогите решить плиз y+2 y-7 ---- = ---- 3 4
Ответ(ы):
Гость:
3(у-7)=4(у+2) 3у-21=4у+8 3у-4у=8+21 -у=29 у=-29
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