Задача. Голубоглазый мужчина, родители которого имели карие глаза, женился на жен??ине с карими глазами, у отца которой были голубые глаза, а у матери карие. От этого брака родился ребёнок с карими глазами. Какие генотипы имеют...
Биология
Задача. Голубоглазый мужчина, родители которого имели карие глаза, женился на жен??ине с карими глазами, у отца которой были голубые глаза, а у матери карие. От этого брака родился ребёнок с карими глазами. Какие генотипы имеются у всех названных здесь лиц?
Ответ(ы):
Гость:
Родители мужчины - Аа, Аа Родители женщины: отец аа, мать- либо Аа, либо АА Мужчина: аа Женщина Аа Ребенок: Аа
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