Задача. Голубоглазый мужчина, родители которого имели карие глаза, женился на жен??ине с карими глазами, у отца которой были голубые глаза, а у матери карие. От этого брака родился ребёнок с карими глазами. Какие генотипы имеют...

Биология

Задача. Голубоглазый мужчина, родители которого имели карие глаза, женился на жен??ине с карими глазами, у отца которой были голубые глаза, а у матери карие. От этого брака родился ребёнок с карими глазами. Какие генотипы имеются у всех названных здесь лиц?

Автор: Гость