ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ СО СКЛАДА ВЫДАЛИ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ПРОВОЛКИ, ЧЕМ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, А В ТРЕТИЙ-В 3 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПЕРВЫЙ.СКОЛЬКО КГ.ПРОВОЛКИ ВЫДАЛИ ЗА ТРИ ДНЯ, ЕСЛИ В ПЕРВЫЙ ВЫДАЛИ НА 30 КГ.МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ТРЕТИЙ?

Математика

ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ СО СКЛАДА ВЫДАЛИ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ПРОВОЛКИ, ЧЕМ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, А В ТРЕТИЙ-В 3 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПЕРВЫЙ.СКОЛЬКО КГ.ПРОВОЛКИ ВЫДАЛИ ЗА ТРИ ДНЯ, ЕСЛИ В ПЕРВЫЙ ВЫДАЛИ НА 30 КГ.МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ТРЕТИЙ?

Автор: Гость