ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ СО СКЛАДА ВЫДАЛИ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ПРОВОЛКИ, ЧЕМ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, А В ТРЕТИЙ-В 3 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПЕРВЫЙ.СКОЛЬКО КГ.ПРОВОЛКИ ВЫДАЛИ ЗА ТРИ ДНЯ, ЕСЛИ В ПЕРВЫЙ ВЫДАЛИ НА 30 КГ.МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ТРЕТИЙ?
Математика
ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ СО СКЛАДА ВЫДАЛИ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ПРОВОЛКИ, ЧЕМ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, А В ТРЕТИЙ-В 3 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПЕРВЫЙ.СКОЛЬКО КГ.ПРОВОЛКИ ВЫДАЛИ ЗА ТРИ ДНЯ, ЕСЛИ В ПЕРВЫЙ ВЫДАЛИ НА 30 КГ.МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ТРЕТИЙ?
Ответ(ы):
Гость:
1 день -----х кг 1 день -------15 кг 2 день --------2 х 2 день 2*15= 30 кг 3 день -------3 х 3 день 3*15= 45 кг Уравнение : 3 х- х = 30 2 х = 30 х = 30/2 15+30+45=90 кг выдали за 3 дня х=15 Ответ : 90
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