ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ СО СКЛАДА ВЫДАЛИ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ПРОВОЛКИ, ЧЕМ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, А В ТРЕТИЙ-В 3 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПЕРВЫЙ.СКОЛЬКО КГ.ПРОВОЛКИ ВЫДАЛИ ЗА ТРИ ДНЯ, ЕСЛИ В ПЕРВЫЙ ВЫДАЛИ НА 30 КГ.МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ТРЕТИЙ?

Математика
ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ СО СКЛАДА ВЫДАЛИ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ПРОВОЛКИ, ЧЕМ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, А В ТРЕТИЙ-В 3 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПЕРВЫЙ.СКОЛЬКО КГ.ПРОВОЛКИ ВЫДАЛИ ЗА ТРИ ДНЯ, ЕСЛИ В ПЕРВЫЙ ВЫДАЛИ НА 30 КГ.МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ТРЕТИЙ?
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1 день       -----х кг                                         1 день   -------15 кг 2 день    --------2 х                                          2 день           2*15= 30 кг 3 день     -------3 х                                          3 день           3*15= 45 кг Уравнение :   3 х- х = 30                       2 х = 30                         х = 30/2                              15+30+45=90 кг  выдали за 3 дня                         х=15                                                                          Ответ : 90
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