Для чего служат поплавок и клапан в карбюраторе К-126Г?

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Для обеспечения бесперебойной работы двигателя на всех режимах карбюратор имеет следующие дозирующие устройства: систему холостого хода первичной камеры, главные дозирующие системы первичной и вторичной камер, систему экономайзера, систему пуска холодного двигателя и систему ускорительного насоса. Все элементы дозирующих систем расположены в корпусе поплавковой камеры, ее крышке и корпусе смесительных камер (рис. 45). Корпус и крышка поплавковой камеры отлиты из цинкового сплава, корпус смесительных камер - алюминиевого сплава. Между корпусом поплавковой камеры, ее крышкой и корпусом смесительных камер установлены уплотнительные картонные прокладки. Рис. 45 Схема карбюратора К-126Г В корпусе поплавковой камеры расположены два больших 27 и два малых 7 диффузора, два главных топливных жиклера 20, два воздушных тормозных жиклера 6 главных дозирующих систем, две эмульсионные трубки 21. расположенные в колодцах, топливный 25 и воздушный 14 жикле]Ж_системы холостого хода, клапан 3 экономайзера и его шток 4, уекорительный насос с поршнем 5 с нагнетательным 13 и обратным 1 клапанами. Распылители главных дозирующих систем выведены в малые диффузоры первичной и вторичной камер. Диффузоры запрессованы в корпус поплавковой камеры. В корпусе поплавковой камеры сделано окно 18 для наблюдения за уровнем топлива и работой поплавкового механизма. Все каналы жиклеров снабжены пробками для обеспечения доступа к ним без разборки карбюратора. Топливный жиклер холостого хода может быть вывернут снаружи (его корпус выведен через крышку вверх наружу). В крышке поплавковой камеры размещены воздушная заслонка 10 с двумя автоматическими воздушными клапанами 11 и ее привод. Клапаны расположены над первичной камерой. Привод воздушной заслонки соединен с осью дроссельной заслонки первичной камеры системой рычагов и тяг, которые при пуске холодного двигателя открывают дроссельную заслонку на угол, необходимый для поддержания пусковой частоиы вращения коленчатого вала двигателя. Вторичная дроссельная заслонка при этом закрыта. Рычаг 7 (см. рис. 44) привода воздушной заслонки одним плечом действует на рычаг 4 оси воздушной заслонки, а другим через тягу 10 на рычаг 11 малого газа. Последний открывает заслонку первичной камеры. К крышке карбюратора крепится поплавковый механизм, который состоит из поплавка 17 (см. рис. 45), подвешенного на оси, и игольчатого клапана подачи топлива. Поплавок карбюратора изготовлен из листовой латуни толщиной 0,2 мм. Клапан подачи топлива - разборный; он состоит из корпуса и запорной иглы. Диаметр седла клапана 2,2 мм. Конус запорной иглы имеет специальную уплотнительную шайбу, изготовленную из состава на основе фтористой резины. Топливо, поступающее в поплавковую камеру, проходит через сетчатый фильтр 16. В корпусе смесительных камер расположены две дроссельные заслонки 22 (первичной камеры) и 26 (вторичной), регулировочные винты системы холостого хода, каналы системы холостого хода, переходное отверстие системы холостого хода, служащее для обеспечения согласованной работы системы холостого хода и главной дозирующей системы первичной камеры и канала 23 подвода разрежения к вакуумному регулятору опережения Главная дозирующая система каждой камеры состоит из большихо и малых диффузоров, эмульсионных трубок, главных топливных и главных воздушных жиклеров. Главный воздушный жиклер регулирует поступление воздуха внутрь эмульсионной трубки 21, расположенной в эмульсионном колодце. Эмульсионная трубка имеет специальные отверстия, предназначенные для получения необходимой характеристики работы системы. Система холостого хода и главная дозирующая система первичной камеры обеспечивают необходимые расходы топлива на всех основных режимах работы двигателя. Система экономайзера состоит из механизма привода, клапана 3 и распылителя 9. Она включается в работу за 5-7° до полного открытия дроссельной заслонки вторичной камеры. Следует отметить, что на режиме полной нагрузки работают, кроме системы экономайзера, главные дозирующие системы обеих камер и очень немного бензина продолжает поступать через систему холостого хода.