За три дня автомобиль проехал 910 км при этом в каждый следущий день он проежал в дв?? раза больше чем в предыдущий какое расстояние проежал автомобиль в каждый из этих трёх дней

Математика
За три дня автомобиль проехал 910 км при этом в каждый следущий день он проежал в дв?? раза больше чем в предыдущий какое расстояние проежал автомобиль в каждый из этих трёх дней
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х км - проехал в первый день Тогда 2х км - проехал во второй день          2*2х км - проехал в третий день 1) х+2х+4х=910    7х=910    х=910/7    х=130 км - проехал в первый день. 2) 2*130=260 км - проехал во второй день 3) 2*260=520 км - проехал в третий день.
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