За три дня автомобиль проехал 910 км при этом в каждый следущий день он проежал в дв?? раза больше чем в предыдущий какое расстояние проежал автомобиль в каждый из этих трёх дней

Гость: Гость:

Пусть х км - проехал в первый день Тогда 2х км - проехал во второй день 2*2х км - проехал в третий день 1) х+2х+4х=910 7х=910 х=910/7 х=130 км - проехал в первый день. 2) 2*130=260 км - проехал во второй день 3) 2*260=520 км - проехал в третий день.