Сила тяги автомобиля 2500Н,сила сопротивления движению 1000Н.определите равнодейств??ющую этих сил и изобразите ее графически
Физика
Сила тяги автомобиля 2500Н,сила сопротивления движению 1000Н.определите равнодейств??ющую этих сил и изобразите ее графически
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