В магазине плакат: каждый 20-й диск бесплатно ! стоимость одного диска 67 руб.Алёша ??упил 60 дисков . Сколько он заплатил?
Математика
В магазине плакат: каждый 20-й диск бесплатно ! стоимость одного диска 67 руб.Алёша ??упил 60 дисков . Сколько он заплатил?
Ответ(ы):
Гость:
67 умножить на 60 = 4020 . 4020 - 67 -67 -67=3819
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