В магазине плакат: каждый 20-й диск бесплатно ! стоимость одного диска 67 руб.Алёша ??упил 60 дисков . Сколько он заплатил?

Математика

В магазине плакат: каждый 20-й диск бесплатно ! стоимость одного диска 67 руб.Алёша ??упил 60 дисков . Сколько он заплатил?

Автор: Гость