Казакстанда кандай заводты билесин
Қазақ тiлi
Казакстанда кандай заводты билесин
Ответ(ы):
Гость:
Повлодарда тері зауыты. Қаратауда фосфор зауыты,Екібастұзда тұз зауыты. Сонымен бірге Қазақстанның көп қалаларында сүт зауыттары бар.
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