На какую высоту нужно поднять молот массой 10 кг, чтобы его потенциальная энергия увеличилась на 80дж

Физика

На какую высоту нужно поднять молот массой 10 кг, чтобы его потенциальная энергия увеличилась на 80дж

Автор: Гость