На какую высоту нужно поднять молот массой 10 кг, чтобы его потенциальная энергия увеличилась на 80дж

Физика
На какую высоту нужно поднять молот массой 10 кг, чтобы его потенциальная энергия увеличилась на 80дж
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
W=mgh h=W/mg h=80/10*10 h=0,8м
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