Я помогала сестре решить задачи , она в 1-Ом классе !!! Помогите мне ! 1)брату 5 лет а сестра старше брата , сколько лет сестре ?
Математика
Я помогала сестре решить задачи , она в 1-Ом классе !!! Помогите мне ! 1)брату 5 лет а сестра старше брата , сколько лет сестре ?
Ответ(ы):
Гость:
От 6 до бесконечности
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