Я помогала сестре решить задачи , она в 1-Ом классе !!! Помогите мне ! 1)брату 5 лет а сестра старше брата , сколько лет сестре ?

Математика

Я помогала сестре решить задачи , она в 1-Ом классе !!! Помогите мне ! 1)брату 5 лет а сестра старше брата , сколько лет сестре ?

Автор: Гость