На полке стояли книги. Сначала сняли 1/4 всех книг, потом 7/10 оставшихся. После этого осталось 27 книг. Сколько книг на полке было первоначально?

Гость: Гость:

Это 1/4-25%,7/10-70% Всего пусть стояло х книг, тогдасняли 25% - это х*25%=0,25хзначит после того, как сняли 25% осталось :х - 0,25х = 0,75х книг Теперь сняли 70% от остатка - это 0,75х*70%=0,75х*0,7=0,525х книг,тогда после того, как сняли 70% осталось:0,75х-0,525х=0,225х книг 0,225х книг- это 27 штук (по условию), тогда х=27:0,225=120 книг было на полке изначально.