Ученик за 8 часов работы сделал столько же деталей сколько мастера 5 часов .сколько деталей в час изготовил ученик ,если известно ,что мастер изготовлял в час на 6 деталей больше ,чем ученик .
Математика
Ученик за 8 часов работы сделал столько же деталей сколько мастера 5 часов .сколько деталей в час изготовил ученик ,если известно ,что мастер изготовлял в час на 6 деталей больше ,чем ученик .
Ответ(ы):
Гость:
За 1 час ученик изготовил х деталей, а мастер х+6. За 8 часов ученик сдклал 8х деталей, а мастер за 5 часов сделал 5(х+6) деталей. Каждый сделал одинаковое количество деталей. Составим уравнение:8х=5(х+6)8х=5х+308х-5х=303х=30х=10Ответ: за один час ученик изготовил 10 деталей.
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