Ученик за 8 часов работы сделал столько же деталей сколько мастера 5 часов .сколько деталей в час изготовил ученик ,если известно ,что мастер изготовлял в час на 6 деталей больше ,чем ученик .

Математика

Ученик за 8 часов работы сделал столько же деталей сколько мастера 5 часов .сколько деталей в час изготовил ученик ,если известно ,что мастер изготовлял в час на 6 деталей больше ,чем ученик .

Автор: Гость