Каковы кординаты крайних точек территории перу какова ее протяженность с севера ??а юг с запада на восток
География
Каковы кординаты крайних точек территории перу какова ее протяженность с севера ??а юг с запада на восток
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