Если сегодня четверг то какой день будет через 100 дней
Информатика
Если сегодня четверг то какой день будет через 100 дней
Ответ(ы):
Гость:
Суббота, я думаю....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
В магазине плакат: каждый 20-й диск бесплатно ! стоимость одного диска 67 руб.Алёша ??упил 60 дисков . Сколько он заплатил?
География
Каковы кординаты крайних точек территории перу какова ее протяженность с севера ??а юг с запада на восток
Математика
На полке стояли книги. Сначала сняли 1/4 всех книг, потом 7/10 оставшихся. После этого осталось 27 книг. Сколько книг на полке было первоначально?