Помогите перевести: Your Shop is out of sync with the server. We have refreshed Your Shop.
Английский язык
Помогите перевести: Your Shop is out of sync with the server. We have refreshed Your Shop.
Ответ(ы):
Гость:
ваш магазин находится в синхронизации с сервером мы обновили ваш магазин поставь спасибо очень нужно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазине плакат: каждый 20-й диск бесплатно ! стоимость одного диска 67 руб.Алёша ??упил 60 дисков . Сколько он заплатил?
География
Каковы кординаты крайних точек территории перу какова ее протяженность с севера ??а юг с запада на восток
Математика
На полке стояли книги. Сначала сняли 1/4 всех книг, потом 7/10 оставшихся. После этого осталось 27 книг. Сколько книг на полке было первоначально?
Математика
Ученик за 8 часов работы сделал столько же деталей сколько мастера 5 часов .сколько деталей в час изготовил ученик ,если известно ,что мастер изгот...
Қазақ тiлi