Фирма имела 36млн рублей. Она истратила 40% этой суммы денег, а потом ещё 50% остатка. Сколько денег осталось?

Математика

Фирма имела 36млн рублей. Она истратила 40% этой суммы денег, а потом ещё 50% остатка. Сколько денег осталось?

Автор: Гость