Фирма имела 36млн рублей. Она истратила 40% этой суммы денег, а потом ещё 50% остатка. Сколько денег осталось?
Математика
Фирма имела 36млн рублей. Она истратила 40% этой суммы денег, а потом ещё 50% остатка. Сколько денег осталось?
Ответ(ы):
Гость:
Истратила в первый раз 36*0,4=14,4 млн Осталось 36-14,4=21,6 млн Истратила во второй раз 21,6*0,5=10,8 млн Осталось 21,6-10,8=10,8 млн
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