Для данных пар чисел выполниделение с остатком способомпоразрядного нахождения ??езультата деления.Запиши решение по действиям.84:7 ; 46:5 ;62:2 ; 75:3 ; 100:7 .

Математика

Для данных пар чисел выполниделение с остатком способомпоразрядного нахождения ??езультата деления.Запиши решение по действиям.84:7 ; 46:5 ;62:2 ; 75:3 ; 100:7 .

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