Помогите дам за второе место (кто вторым написал) 20 балов Или кто первым напишет 60 балов
Русский язык
Помогите дам за второе место (кто вторым написал) 20 балов Или кто первым напишет 60 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце уже высоко ходит,жарко припекает,снег тает,ручьями с гор сбегают.Видит все это заяц,тоскует,плачет-бьется,что любая сова его увидит и заклюёт. Стал заяц хозяина леса просить,чтобы он снег для него приберёг. Услышал зайца хозяин леса и сказал,что с солнцем спорить не может и снег сохранить не сумеет. Зато обещал зайцу шубку его белую на серенькую сменить.
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