Помогите дам за второе место (кто вторым написал) 20 балов Или кто первым напишет 60 балов

Гость: Гость:

Солнце уже высоко ходит,жарко припекает,снег тает,ручьями с гор сбегают.Видит все это заяц,тоскует,плачет-бьется,что любая сова его увидит и заклюёт. Стал заяц хозяина леса просить,чтобы он снег для него приберёг. Услышал зайца хозяин леса и сказал,что с солнцем спорить не может и снег сохранить не сумеет. Зато обещал зайцу шубку его белую на серенькую сменить.