Переведите время на казахский!!! 3 00 03:30, 01:40, 11:35, 2:55, 4:45
Қазақ тiлi
Переведите время на казахский!!! 3 00 03:30, 01:40, 11:35, 2:55, 4:45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сағат үш, үш сағат отыз минут немесе үш жарым, бір сағат қырық минут, он бір сағат отыз бес минут, екі сағат елу бес минут, төрт сағат қырық бес минут.
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