На місці крапок поставте префікси: ...буття, ...погано, ...гір'я, ...пліччя, ...континент??льний, ...обласний, ...брати, ...звище, ...царів'я, ...крите, ...журно' ...ходити, ...глядатися, ...рва, ...копати, ...садибний, ...м'ят...

Українська мова
На місці крапок поставте префікси: ...буття, ...погано, ...гір'я, ...пліччя, ...континент??льний, ...обласний, ...брати, ...звище, ...царів'я, ...крите, ...журно' ...ходити, ...глядатися, ...рва, ...копати, ...садибний, ...м'яти, ...сушити, ...варити, ...палити, ...'єднати, ...клітинний, ...доріжжя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прибуття, препогано, передгір*я, передпліччя, забрати, прізвище, покрите, зажурно, заходити/приходити, поглядатися, прірва, закопати/покопати, посушити/засушити, зварити, спалити, з*єднати, роздоріжжя, міжклітинний, розм*яти
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