ИЗ ОДНОГО ГОРОДА ОДНОВРЕМЕННО В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ВЫШЛИ 2 АВТОМОБИЛЯ ??КОРОСТЬ 1 АВТО 8О КМ В ЧАС А 2 НА 20 КМ БОЛЬШЕ ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ МЕЖДУ МАШИНАМИ БУДЕТ РАССТОЯНИЕ 1080 КМ
Математика
ИЗ ОДНОГО ГОРОДА ОДНОВРЕМЕННО В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ВЫШЛИ 2 АВТОМОБИЛЯ ??КОРОСТЬ 1 АВТО 8О КМ В ЧАС А 2 НА 20 КМ БОЛЬШЕ ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ МЕЖДУ МАШИНАМИ БУДЕТ РАССТОЯНИЕ 1080 КМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)80+20=100км-скорость 2 авто2)100+80=180км/ч-скорость 2-х авто 3)1080:180=6часов.Ответ:через 6 часов
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