ИЗ ОДНОГО ГОРОДА ОДНОВРЕМЕННО В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ВЫШЛИ 2 АВТОМОБИЛЯ ??КОРОСТЬ 1 АВТО 8О КМ В ЧАС А 2 НА 20 КМ БОЛЬШЕ ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ МЕЖДУ МАШИНАМИ БУДЕТ РАССТОЯНИЕ 1080 КМ

Математика

ИЗ ОДНОГО ГОРОДА ОДНОВРЕМЕННО В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ВЫШЛИ 2 АВТОМОБИЛЯ ??КОРОСТЬ 1 АВТО 8О КМ В ЧАС А 2 НА 20 КМ БОЛЬШЕ ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ МЕЖДУ МАШИНАМИ БУДЕТ РАССТОЯНИЕ 1080 КМ

Автор: Гость