Спишите 3 предложения из "Капитанской дочки", где тире хочется поставить, но нельзя

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Спишите 3 предложения из "Капитанской дочки", где тире хочется поставить, но нельзя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отец мой - Андрей Петрович Гринев в молодости своей он служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17 году.(После слова "МОЙ" охото поставить,но не надо) Мне - было стыдно.(Посла слова "мне" охото поставить,но не надо) Больше не знаю,может еще кто то поможет.
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