Помогите сократить 5a²+19a-4 : 1-25a²
Алгебра
Помогите сократить 5a²+19a-4 : 1-25a²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5+19)*(4:1-25)а²*а²=24*(-21)а⁴=-504а⁴
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