Помогите пожалуйста. нужно составить палиндром из данных слов. кабан, баклажан, нажал, на. палиндром - это слово или сочетание слрв, одинаково читающее слева направо и справа налево

Русский язык
Помогите пожалуйста. нужно составить палиндром из данных слов. кабан, баклажан, нажал, на. палиндром - это слово или сочетание слрв, одинаково читающее слева направо и справа налево
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Автор: Гость
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Гость:
Кабан нажал я только это увидела
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