Помогите пожалуйста. нужно составить палиндром из данных слов. кабан, баклажан, нажал, на. палиндром - это слово или сочетание слрв, одинаково читающее слева направо и справа налево

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Помогите пожалуйста. нужно составить палиндром из данных слов. кабан, баклажан, нажал, на. палиндром - это слово или сочетание слрв, одинаково читающее слева направо и справа налево

Автор: Гость