Помогите пожалуйста. нужно составить палиндром из данных слов. кабан, баклажан, нажал, на. палиндром - это слово или сочетание слрв, одинаково читающее слева направо и справа налево
Русский язык
Помогите пожалуйста. нужно составить палиндром из данных слов. кабан, баклажан, нажал, на. палиндром - это слово или сочетание слрв, одинаково читающее слева направо и справа налево
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кабан нажал я только это увидела
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ИЗ ОДНОГО ГОРОДА ОДНОВРЕМЕННО В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ВЫШЛИ 2 АВТОМОБИЛЯ ??КОРОСТЬ 1 АВТО 8О КМ В ЧАС А 2 НА 20 КМ БОЛЬШЕ ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ ...
Русский язык
Русский язык
Ну ка расскажи что ты подаришь своему дружку на день рождения сил папа есть подарочек сказал я сегодня Вера Сергеевна в гуся выпотрошил и Я у неё В...