Для детского сада купили 26 килограмм сахара по 92 тенге и несколько килограммов ма??ла по 450 тенге за всю покупку заплатили 4642 тенге сколько килограммов масла купили

Математика
Для детского сада купили 26 килограмм сахара по 92 тенге и несколько килограммов ма??ла по 450 тенге за всю покупку заплатили 4642 тенге сколько килограммов масла купили
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
26*92=2392(тенге) стоит 26 килограмм сахара 4642-2392=2250(тенге)потратили на несколько килограмм масла 2250:450=5(масла) купили
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