Для детского сада купили 26 килограмм сахара по 92 тенге и несколько килограммов ма??ла по 450 тенге за всю покупку заплатили 4642 тенге сколько килограммов масла купили

Математика

Для детского сада купили 26 килограмм сахара по 92 тенге и несколько килограммов ма??ла по 450 тенге за всю покупку заплатили 4642 тенге сколько килограммов масла купили

Автор: Гость