Найди значения выражений и переведи их 2ч 47мин + 5ч 40мин 28ч 10мин - 4ч 10 мин 2ч 49мин * 10 8ч 27мин :32 Составь из простых выражений сложное выражение и запиши его значение ПОМОГИТЕ!!

Математика

Найди значения выражений и переведи их 2ч 47мин + 5ч 40мин 28ч 10мин - 4ч 10 мин 2ч 49мин * 10 8ч 27мин :32 Составь из простых выражений сложное выражение и запиши его значение ПОМОГИТЕ!!

Автор: Гость