Найди значения выражений и переведи их 2ч 47мин + 5ч 40мин 28ч 10мин - 4ч 10 мин 2ч 49мин * 10 8ч 27мин :32 Составь из простых выражений сложное выражение и запиши его значение ПОМОГИТЕ!!

Математика
Найди значения выражений и переведи их 2ч 47мин + 5ч 40мин 28ч 10мин - 4ч 10 мин 2ч 49мин * 10 8ч 27мин :32 Составь из простых выражений сложное выражение и запиши его значение ПОМОГИТЕ!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2ч.47м.+5ч.40м.=7ч.87м.=8ч.27м. 28ч10м-4ч.10м.=24ч. 2ч.49м*10=169м.*10=1690м.:60=28ч.10м. 8ч.27м.:32=507м.:32=
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