Решите уровнение х+х-84=х-37. 6×(16-х)=х-9. 23-6х-11+9х=24 обьясните решение
Математика
Решите уровнение х+х-84=х-37. 6×(16-х)=х-9. 23-6х-11+9х=24 обьясните решение
Ответ(ы):
Гость:
X+x-84=x-37 6(16-x)=x-9 x+x-x=84-37 96-6x=x-9 x=47 -6x-x=-96-9 -7x=-105 x=15 23-6x-11+9x=24 12+3x=24 3x=24-12 x=4
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