Решите уровнение х+х-84=х-37. 6×(16-х)=х-9. 23-6х-11+9х=24 обьясните решение

Математика
Решите уровнение х+х-84=х-37. 6×(16-х)=х-9. 23-6х-11+9х=24 обьясните решение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X+x-84=x-37          6(16-x)=x-9 x+x-x=84-37          96-6x=x-9 x=47                       -6x-x=-96-9                                 -7x=-105                                  x=15 23-6x-11+9x=24 12+3x=24 3x=24-12 x=4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Образование русского централизованного государства. Роль Ивана III.?
Ответить
Математика
Задание номер 857. пожалуйста
Ответить
Биология
Какие кустарники цветут ещё до распускания листьев? (2 штуки)
Ответить
Русский язык
Спишите первое предложения. Почему слово поля написано с заглавной буквы, а слово поле- со строчной? В поле Поля просо полет. Сорняки выносит ...
Ответить
Биология
Черная краска шерсти собаки доминирует на коричневую. Какого цвета будет шерсть щенков, если оба родителей генерозиготные?
Ответить