Задание номер 857. пожалуйста

Гость: Гость:

А) Возьмём множители х и у. Тогда х*у=7,04 Пусть будет 0,4*х и 8,1*у. Перемножим их. 0,4*х*8,1*у=3,24ху. Произведение ху нам известно, подставим его. Получим, что это равно 22,8096. Чтобы узнать, на сколько это произведение отличается от первоначального, надо из него вычесть первоначальное, получим: 22,8096-7,04=15,7696. Ответ: на 15,7696. Букву Б сделаю по аналогии, не расписывая подробности: б) ху=4,47. 5,3х, у2,5, 5,3ху2,5=5,3*4,472,5=9,4764 9,4764-4,47=5,0064 Ответ: на 5,0064