Образование русского централизованного государства. Роль Ивана III.?

Гость: Гость:

- освобождение руси от ордынской зависимости ( стояние на реке угре 1480г) - объединение русских земель под влстью Москвы ( военный путём присоединил - великий новгород 1478г, тверское княжество 1485, по наследству - дмитров 1472г, вологда 1481г, углич 1491г, присягнули Ярославское княжество 1463, ростовское княжество 1474) - создал свод законов единого гос-ва СУДЕБНИК 1497Г