Для изготовления кормушек для лосей использовали 12 одинаковых досок . Сколько такх же досок потребуется для изготовления 36 точно таких же кормушек

Математика

Для изготовления кормушек для лосей использовали 12 одинаковых досок . Сколько такх же досок потребуется для изготовления 36 точно таких же кормушек

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